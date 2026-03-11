Tüik: Ticaret Satış Hacmi Yıllık Yüzde 7,6 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, ocak ayında ticaret satış hacminde yıllık yüzde 7,6, perakende satış hacminde ise yıllık yüzde 18,8 artış gerçekleşti.

TÜİK, ocak ayına ilişkin "Ticaret Satış Hacim Endeksi" verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,6 artarken, toptan ticaret satış hacminde yüzde 1,5 ve perakende ticaret satış hacminde ise yüzde 18,8 artış oldu.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,1 arttı,

Ticaret satış hacmi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarken, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacminde yüzde 3,4 artış gerçekleşti. Toptan ticaret satış hacmi de yüzde 1,6 azalırken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,4 arttı.

Kaynak: ANKA