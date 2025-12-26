İzmir ve Denizli'de İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından İzmir ve Denizli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve katliamlarına tepki gösterildi.

İzmir'de cuma namazı sonrası Bilal Saygılı Camisi önünde toplanan grup adına açıklama yapan TÜGVA İzmir Temsilcisi Yiğit Aslanata, Gazze'de yaşananların tarihe utanç olarak geçecek bir insanlık sınavı olduğunu belirtti.

Uluslararası kurum ve kuruluşların raporlarına göre bölgede can kayıplarının, yaralanmaların, yerinden edilmelerin ve insani ihtiyaçların sürdüğünü ifade eden Aslanata, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşam normalleşme değil, hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürmektedir. Uluslararası hukuk, güçlüye kalkan, zayıfa verilen sus payı olmamalıdır. Bugün Gazze'de sivillerin korunması, sağlık sisteminin ayakta tutulması, gıda ve suya erişim gibi en temel başlıklar halen tartışma konusuysa burada yalnızca bir kriz değil aynı zamanda uluslararası düzenin itibar kaybı yaşanmaktadır. Bugün yaşadığımız iletişim çağında bir çocuğun soğukta can verdiği haberini akış içinde tüketebiliyorsak, burada bir sorun vardır. Bir toplumun ihtiyaç duyduğu insani yardım kavramı bile süslenerek tartışmalı hale getiren 'prosedürler' varsa burada bir sorun vardır. Bu çağrımız bir ülkeye, bir halka, bir kuruma karşı önyargı değil, insan hayatını merkeze alan evrensel bir tutarlılık talebi içermektedir."

Aslanata, 1 Ocak'ta İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz" sloganıyla buluşma düzenleneceğini hatırlatarak, eyleme destek çağrısı yaptı.

Denizli

Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde cuma namazının ardından toplanan grup adına açıklama yapan Oğuz Türkmen, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi.

Türkmen, Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla, kamu vicdanını diri tutmak adına yeni yılın ilk günü Galata Köprüsü'nde Filistin için buluşacaklarını sözlerine ekledi.