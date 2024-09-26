Üye Girişi
Haberler

TÜGVA Edirne Temsilciliğine Yeni Atama

TÜGVA Edirne Temsilciliğine Yeni Atama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilciliğine Muhammet Fatih Demir atandı. Demir, görevi devraldığı Recep Peçe'ye teşekkür ederek, bayrağı daha yukarılara taşımak için var gücüyle çalışacağını dile getirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilciliğine Muhammet Fatih Demir atandı.

Demir, yaptığı açıklamada, görevi devraldığı Recep Peçe'ye teşekkür etti.

Bayrağı daha yukarılara taşıyacaklarını dile getiren Demir, "Kutlu davanın hizmetinde, devraldığımız bayrağı en yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de Demir'i tebrik ederek görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Yerel Haberler Sivil Toplum Fatih Demir Politika Güncel edirne Yaşam

ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bayi Toplantısı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE UNION SG) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe USG maçı nereden izlenir? Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });