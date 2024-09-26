TÜGVA Edirne Temsilciliğine Yeni Atama

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilciliğine Muhammet Fatih Demir atandı.

Demir, yaptığı açıklamada, görevi devraldığı Recep Peçe'ye teşekkür etti.

Bayrağı daha yukarılara taşıyacaklarını dile getiren Demir, "Kutlu davanın hizmetinde, devraldığımız bayrağı en yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de Demir'i tebrik ederek görevinde başarı diledi.