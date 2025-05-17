TÜGVA Edirne İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TÜGVA Edirne İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
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TÜGVA Edirne İl Temsilciliği, 5. Olağan Genel Kurulu'nu Deveci Han Kültüre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Temsilci Muhammed Fatih Demir, gençlerle ilgili projeleri ve hedeflerini paylaştı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Deveci Han Kültüre Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜGVA Edirne Temsilcisi Muhammed Fatih Demir, programda yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın Türkiye'de öncü gençlik teşkilatlarından biri olduğunu söyledi.

Her platformda gençlerle birlikte olmaya gayret ettiklerini belirten Demir, "TÜGVA Edirne Temsilciliği olarak geçtiğimiz dönemde yaptığımız proje ve çalışmalarla ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki genç kardeşlerimizle bir araya gelip olabildiğince onların dertlerine ortak olmaya gayret ettik." dedi.

Demir, temel hedeflerinin milli ve manevi değerlere sahip çıkan, dünyayı tanıyan, çevresindekilere kayıtsız kalmayan, yeri geldiğinde mazluma kol kanat geren gençler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Kendi doğrularının peşinde yol almaya devam edeceklerini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde de tüm Edirne gençliğine hitap eden projelerle genç kardeşlerimizle birlikte olacağız. Gelecek dönemde ortaokul öğrencilerine yönelik yaz okulu programı düzenleyeceğiz. Burada temel dini bilgiler, geziler, ödüllü yarışmalar ve spor aktiviteleri yapacağız. Çocuklara okuma alışkanlığı sağlayan Kitap Kurdu projemizi hayata geçireceğiz. Lise düzeyinde bilgi yarışmaları, doğa kampları ve spor organizasyonları olacak."

Tek listeyle gidilen seçimde Demir yeniden TÜGVA Edirne İl Temsilciliğine seçildi.

Toplantıya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gençler katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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