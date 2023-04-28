TÜGVA: Vakfımıza ait bilgileri ele geçiren Ramazan Aydoğdu hapis cezasına çarptırılmıştır

TÜGVA verilerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili davada yargılanan Ramazan Aydoğdu, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. TÜGVA tarafından yapıla açıklamada, "Açtığımız davalar neticesinde Ramazan Aydoğdu isimli şahıs: Verilerin ele geçirilmesi suçundan 1 yıl 8 ay, Tahrif edilmesi suçundan dolayı 5 ay hapis cezası almıştır" denildi.

Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ait verilerin sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili dava Ramazan Aydoğdu hakkında karar verildi.

TÜGVA'DAN AÇIKLAMA

TÜGVA'dan yapılan açıklama şöyle: "Vakfımıza, Ekim 2021 tarihinden bugüne sistemli saldırılar düzenlenmiş, akıl dışı iftiralar atılmıştır.Sanık Ramazan Aydoğdu isimli şahıs, vakfımıza ait üyelik bilgilerini ele geçirip, tahrif ederek, değiştirerek; terör suçlarından yırt dışında kaçak yaşayan sözde bir gazeteci ile paylaşmıştır.

Sosyal medya üzerinden vakfımızı yıpratmaya yönelik, aşağılık yalanlarla dolu iftiralar karşısında asla susmadık, susmuyoruz, susmayacağız. Bizim vakur ama taviz vermeyen duruşumuz sayesinde TÜGVA hakkında atılan tüm iftiralar boşa çıkmaya devam etmektedir.

HAPİS CEZASI

Açtığımız davalar neticesinde Ramazan Aydoğdu isimli şahıs: Verilerin ele geçirilmesi suçundan 1 yıl 8 ay, Tahrif edilmesi suçundan dolayı 5 ay hapis cezası almıştır. İlk günden itibaren, yalanlar değil Hakikat kazanacak demiştik. Hakikat kazandı. Türkiye'nin bugünü ve yarını için elini taşın altına sokarak, gece gündüz çalışan bu gençleri iftiralar ile yok edemeyeceklerini aksine daha da güçlendireceklerini büyük bir iftihar ile kamuoyu ile paylaşırız. TÜGVA bu milletin öz teşkilatıdır. Nesiller boyu da öyle olacaktır. Saygılarımızla"