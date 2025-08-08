Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısını Ziyaret Etti

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'ı ziyaret etti.

Başsavcı Taşkoparan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırklareli'nde görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Taşkoparan, kentin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Ardından Köse ile Taşkoparan sohbet etti.