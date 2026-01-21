Haberler

Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Atasoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. 2025 yılında dünyayı etkileyen olayların fotoğraflarını inceledi ve seçtiği eserleri oyladı.

Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Atasoy, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "Portre"de Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" başlıklı karelerini seçen Atasoy, "Haber"de ise Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" adlı fotoğrafını oyladı.

Tuğgeneral Atasoy, "Spor"da Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde de Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı karesini tercih etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Bayrak provokasyonunun hesabı soruluyor! Bakan, son durum raporu verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi

Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama var