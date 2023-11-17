Tuğba Özay'ın güçlü vokali ve asi duruşuyla müziğin sınırlarını zorlayan 'Satılık Yürekler' şarkısı, aşk ve yaşamın karmaşıklığına meydan okuyor. Suat Aydoğan'ın müzikal dokunuşlarıyla agresif bir ton kazanan şarkı, Erkan Nas'ın yönettiği kliple destekleniyor. Şarkı, Seyhan Müzik Gold Etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında.

Tuğba Özay'dan güçlü vokalli ve asi bir şarkı: Satılık Yürekler

Tuğba Özay, güçlü vokali ve asi duruşuyla müziğin sınırlarını zorluyor.

"Satılık Yürekler" asi bir enerji ve güçlü bir duruşla aşk ve yaşamın karmaşıklığına meydan okuyor. Suat Aydoğan'ın müzikal dokunuşları, şarkıya agresif bir ton kazandırıyor. Erkan Nas'ın yönettiği klip, şarkının asi atmosferini görsel bir şölenle destekliyor.

Satılık Yürekler Seyhan Müzik Gold Etiketi ile Tüm Dijital Platformlarda Yayında.

Söz: Tuğba Özay

Müzik: Suat Aydoğan

Düzenleme: Suat Aydoğan

Yönetmen: Erkan Nas