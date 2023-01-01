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Tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu

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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki boş arazide, tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki boş arazide, tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İmrahor Vadisi'ne sokak köpeklerini beslemek için giden bir grup hayvansever 4 köpek ölüsü ile karşılaştı. Köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğünü gören hayvanseverler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis bölgede incelemede bulundu.

Köpek ölüleri yetkililerin incelemeleri için muhafaza altına alındı.

Patili Can Dostlar Derneği Başkanı Mesut Cantürk, köpeklerin vücutlarında çok sayıda saçma izi gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Buraya geldiğimizde 4 çocuğumuzun ölüsüyle karşılaştık. Hepsi silahla vurulmuş ve ikisinin de gözleri oyulmuş. Vücutlarının her yerinde saçma izleri var. Muhtemelen yaralananları vardır veya yaralanıp bölge dışına çıkıp ölenleri vardır. Biz bugün sabaha kadar burada arama yapacağız. Bunu yapan suç makinesi, cani ruhlu insanlar. Kendinden güçsüz bir canlıyı öldüren, dışarıda bir çocuğu, kadını, engelliyi, yaşlıyı da öldürebilecek potansiyeldedir."

Kaynak: AA / Güncel

Çankaya Ankara Güncel Haberler

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