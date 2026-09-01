10 Yaşındaki Çocuk Evde Pompalı Tüfekle Oynarken Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde evde oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan Muhammed Haçım Şikak (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Haçım Şikak, iddiaya göre evinde pompalı tüfekle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. Silah sesini duyan ailesi, çocuğu kanlar içerisinde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şikak, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şikak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Muhammed Haçım Şikak'ın cenazesinin, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı