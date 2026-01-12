Haberler

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro

Profesyonel sözleşmeyi imzaladı, serbest kalma bedeli 100 milyon euro
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı

Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu! Ölü ve yaralılar var
Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi

Uzatmalarda tam 3 gol! İşte Süper Kupa'nın şampiyonu
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro

Profesyonel sözleşmeyi imzaladı, serbest kalma bedeli 100 milyon euro
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası