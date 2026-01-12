Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel