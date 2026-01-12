Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.