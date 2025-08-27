Tufanbeyli'de Anız Yangını Ormana Sıçradı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde anızdan başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde anızdan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yamanlı Mahallesi'ndeki bir tarlada anızdan başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
