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Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, rahatsızlanarak önce Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne, ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne ve son olarak Çukurova'da özel bir hastaneye sevk edildi. Kalp krizi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Rahatsızlanması nedeniyle Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne başvuran Başkan Aktürk, daha sonra ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada müdahale edilen Aktürk, ardından merkez Çukurova ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
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