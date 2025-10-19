Tufan Erhürman Oyunu Kullandı: 'Bu Seçim Geleceğimiz Üzerinde Etkili Olacak'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde aday olan ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman oyunu kullandı.

Oy kullanmak üzere Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu'na gelen Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman bir süre burada bulunan vatandaşlar ile sohbet etti.

Erhürman ailesine okula gelişlerinde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da eşlik etti.

CTP Genel Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Erhürman, 83 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir kampanya dönemini geride bıraktıklarını ve bugün oy kullandıklarını belirten Erhürman, seçim sürecini takip eden gazetecilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Bu seçimin KKTC demokrasisi için önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, "Bu seçim, çocuklarımızın seçimi. Bu bilinçle hareket ettik. Burada verilecek karar, geleceğimiz üzerinde etkili olacak. Kıbrıs Türk halkı demokrasiyi içine sindirmiş bir halk. Büyük bir olgunlukla seçim sürecinde yerini aldı. Bugün iradesini sandığa yansıtacak. Halkımızın iradesi herkes için hayırlı olsun." diye konuştu.

Erhürman, basın açıklamasının ardından okuldan ayrıldı.