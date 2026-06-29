TÜED'den BM'ye "30 Haziran Dünya Emekliler Günü olsun" çağrısı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Birleşmiş Milletler'e (BM) 30 Haziran'ın "Dünya Emekliler Günü" olarak kabul edilmesi çağrısı yaptı.

TÜED'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Başkan Kazım Ergün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 30 Haziran 1927'de askerlikten emekliye ayrıldığı tarihin emekliler açısından bir dönüm noktası haline geldiğini hatırlattı.

Dernek olarak uzun yıllar 30 Haziran'ı "Emekliler Günü" olarak kutladıklarını anımsatan Ergün, "Emeklilerimiz, yıllarca çalışarak ülkelerinin kalkınmasına katkı sunmuş, alın teriyle geleceği inşa etmiş, bugün de bilgi ve tecrübeleriyle topluma yol göstermeye devam eden en değerli hazinelerdir. Onlara gösterilecek saygı ve vefa, yalnızca geçmişe duyulan minnetin değil, aynı zamanda geleceğe duyulan güvenin de en güçlü göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Dünyada yaşlı nüfusun ve emekli sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Ergün, emeklilerin haklarının korunması, aktif yaşlanmanın desteklenmesi ve kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi açısından uluslararası farkındalığın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kazım Ergün, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler'den 30 Haziran gününün 'Dünya Emekliler Günü' olarak kabul edilmesini istiyoruz. Böyle bir karar, sadece Türkiye'deki değil, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca emeklinin emeklerine duyulan saygının, sosyal adalet anlayışının ve insan onuruna verilen değerin güçlü bir simgesi olacaktır."

Derneğin bu hedef doğrultusunda ulusal ve uluslararası emekli kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya, diplomatik ve sivil toplum girişimlerini sürdürmeye devam edeceğini belirten Ergün, bütün emeklilerin 30 Haziran Emekliler Günü'nü kutladı.