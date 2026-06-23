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ABD'li muhafazakar sunucu Carlson, Cumhuriyetçi Partiye desteğini çektiğini duyurdu

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ABD'li muhafazakar yorumcu Tucker Carlson, kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti'ye destek vermeyeceğini açıkladı. Partiyi seçmen yerine İsrail ve bağışçı çıkarlarına göre hareket etmekle suçladı.

ABD'li ünlü muhafazakar siyaset yorumcusu ve podcast sunucusu Tucker Carlson, ülkede kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Partiyi desteklemeyeceğini açıkladı.

"Can't Be Censored" adlı programda konuşan Carlson, kasımdaki Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Partiye destek vermeyeceğini belirterek, "Demokrat Parti'yi de desteklemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

Carlson, 35 yıldır Cumhuriyetçi Partinin istikrarlı bir savunucusu olduğunu kaydederek, "Artık savunulacak tarafları kalmadı. Benden bu kadar. Büyük ihtimalle bir sürü insan da benim gibi düşünüyor." diye konuştu.

Cumhuriyetçi Partinin ülke politikalarını ve kararlarını, seçmenlerin çıkarlarından çok İsrail ve parti bağışçılarının beklentilerine göre şekillendirdiğini savunan Carlson, bu durumun "kabul edilemez ve ahlak dışı" olduğunu vurguladı.

Daha önce 2024 seçimlerinde Donald Trump'ı destekleyen eski Fox News sunucusu Carlson, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlamasının ardından Trump'a verdiği destek nedeniyle kamuoyundan özür dilemişti.

Carlson, Cumhuriyetçi Partiyi uzun süredir seçmenlerini, ABD vatandaşlarını ve ülkenin çıkarlarını temsil edememekle eleştirirken, savaş politikalarının ABD'lilerin çıkarlarından ziyade İsrail'in çıkarları doğrultusunda şekillendiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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