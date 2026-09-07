TÜÇA Başkanı Öztürk, DERİA Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemi hakkında bilgi verdi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, Göcek ve Dalaman koylarında uygulanmaya başlanan DERİA Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemi'ne ilişkin, "Bu sistemle tekneler çapa atmadan mapa-şamandıra istasyonlarına güvenli şekilde bağlanıyor. Böylece deniz tabanını, deniz çayırlarını ve bu alanlarda yaşayan canlıları koruyoruz." dedi.

Öztürk, Göcek'te bir marinada düzenlediği basın toplantısında, Göcek ve Dalaman koylarının yoğun tekne trafiği ve kontrolsüz demirleme nedeniyle uzun yıllardır ciddi bir çevresel baskıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Özellikle rastgele atılan çapaların, deniz tabanına ve deniz çayırlarına zarar verdiğine, bu alanların kendini yenilemesinin uzun yıllar aldığına dikkati çeken Öztürk, bu tahribatın önüne geçmek için DERİA Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemi'nin hayata geçirildiğini kaydetti.

Öztürk, "Bu sistemle tekneler çapa atmadan mapa-şamandıra istasyonlarına güvenli şekilde bağlanıyor. Böylece deniz tabanını, deniz çayırlarını ve bu alanlarda yaşayan canlıları koruyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 17 koyda 856 istasyonla hizmet veren büyük bir deniz koruma altyapısı kurduk. Koylara gelen tekneler, 7 gün 24 saat görev yapan uzman palamar ekiplerimiz tarafından karşılanarak şamandıralara doğru şekilde bağlanıyor." diye konuştu.

Tekne sahiplerinin, DERİA'nın dijital platformu ve mobil uygulaması üzerinden koyları harita üzerinde görebildiğini, rezervasyonlarını yapabildiğini ve ödemelerini gerçekleştirebildiğini anlatan Öztürk, ekiplerin teknelerin atıklarını da bulundukları noktada teslim aldığını, böylece deniz tabanını korurken koylardaki tekne trafiğinin ve atık yönetiminin de daha düzenli, planlı ve sürdürülebilir hale getirildiğini söyledi.

"Fethiye Körfezi'nde ortalama 3,4 metrelik derinlik sağlamayı hedefliyoruz"

TÜÇA Başkanı Öztürk, sistemi oluştururken bölge halkının, yerel turizmcilerin ve denizcilik sektörünün görüşlerini dikkate aldıklarını da belirtti.

Önceliğin ticari kazanç değil, koyları koruyacak, erişilebilir ve sürdürülebilir bir düzen kurmak olduğunun altını çizen Öztürk, sistemden elde edilen gelirin de denizlerin korunması, koyların temizliği ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarında kullanılacağını vurguladı.

Göcek-Dalaman koylarında pilot olarak başlatılan bu modeli, ihtiyaç duyulan diğer koylarda da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Öztürk, "Diğer projemiz Fethiye Körfezi Dip Çamuru Temizliği çalışmasıdır. Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında görev yapacak gemimizi bugün ilk kez basın mensuplarımıza göstereceğiz." dedi.

Fethiye İç Körfezi'nde yıllar içinde biriken dip çamurunun, su derinliğini azaltırken deniz ekosistemini ve doğal yaşamı da olumsuz etkilediğini belirten Öztürk, yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda yaklaşık 600 hektarlık alanda 16,2 milyon metreküp dip çamuru bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

"Proje kapsamında iki dip tarama gemisiyle çalışacağız"

Bazı noktalarda çamurun kalınlığının 2,7 metreye ulaştığını bildiren TÜÇA Başkanı Öztürk, şunları kaydetti:

"Akdeniz'in en büyük çevre seferberliği olacak bu proje kapsamında iki dip tarama gemisiyle çalışacağız. Körfeze biriken dip çamurunu çıkararak güvenli şekilde bertaraf edeceğiz. 3 yıl sürmesi planlanan çalışmanın sonunda Fethiye Körfezi'nde ortalama 3,4 metrelik derinlik sağlamayı hedefliyoruz. Körfezin dip kısmını kaplayan bu yükü ortadan kaldırarak deniz ekosisteminin yeniden nefes almasına katkı sunacağız. Bugün inceleyeceğimiz bu iki proje, denizlerimizi koruma yaklaşımımızın birbirini tamamlayan iki önemli parçası. DERİA Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemi ile yeni tahribatın önüne geçerken, dip çamuru temizliğiyle Fethiye Körfezi'nde yıllar içinde biriken çevresel yükü ortadan kaldırıyoruz. Bir taraftan koruyor, diğer taraftan iyileştiriyoruz."

Daha sonra Göcek-Dalaman koylarındaki Mapa-Şamandıra Sistemi uygulama alanlarında incelemelerde bulunarak sistemin işleyişi hakkında bilgi alan basın mensupları, Fethiye Körfezi'nde yürütülecek dip çamuru temizliği çalışmaları kapsamında kullanılacak dip tarama gemisine ilişkin incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA