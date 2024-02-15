TÜBİTAK Proje Yarışması'nda Türkiye Dördüncüsü Olan Öğrenci Kaymakamı Ziyaret Etti

Malatya'nın Arapgir ilçesinde TÜBİTAK Lise Öğrencileri Arası Proje Yarışması'nda Türkiye dördüncüsü olan Kerem Aydınlar Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zehra Karabay, öğretmeni ve okul idarecileriyle Kaymakam Fikri Badioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, "Atık Poliamidin Modifikasyonu ve Sudaki Mikroplastiğin Uzaklaştırılmasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması" projesiyle kimya alanında Türkiye dördüncüsü olan Zehra Karabay ve öğrenci danışmanı Kimya Öğretmeni Bülent Yıldız, Kaymakam Fikri Badioğlu tarafından ödüllendirildi.

Zehra Karabay'a hediye, öğretmenine başarı belgesi veren Kaymakam Badioğlu, Arapgir'i her alanda ön plana çıkaracak projelerin desteklenerek teşvik edileceğini söyledi.

Badioğlu, bu sayede ülkenin kalkınması ve gelişmesinde önemli adımlar atılacağını belirterek, ilçedeki tüm öğrenci ve öğretmenlerden yeni projeler beklediğini belirtti.

Ziyarete Okul Müdürü İlkay Kotan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir de katıldı.