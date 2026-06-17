TÜBİTAK Bilim Merkezleri Üst Yönetim Koordinasyon Toplantısı Kayseri'de yapıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Merkezleri Üst Yönetim Koordinasyon Toplantısı, Kayseri Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, bilim merkezlerinin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar, topluma sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve yerel düzeyde bilim ve teknoloji farkındalığının yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilebilecek işbirlikleri değerlendirildi.

Toplantının ardından heyet, Kayseri Bilim Merkezi'ni gezerek merkezde yürütülen çalışmalar, eğitim faaliyetleri, atölyeler ve bilimsel etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Bilim merkezi ziyaretinin ardından heyet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mobil Dijital Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.