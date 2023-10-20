TTK işçi alımı kura çekim töreni yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Dünyanın en zor ve meşakkatli mesleklerinden olan yer altı madenciliğini hakkıyla yerine getirip ekmeğini yer altından çıkaran ve emekleriyle karanlıktan günümüzü, geleceğimizi aydınlatan işçi kardeşlerimize sağlıklı ve güvenli...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Dünyanın en zor ve meşakkatli mesleklerinden olan yer altı madenciliğini hakkıyla yerine getirip ekmeğini yer altından çıkaran ve emekleriyle karanlıktan günümüzü, geleceğimizi aydınlatan işçi kardeşlerimize sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Tancan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğüne alınacak 100 yer altı "pano-ayak üretim işçisi" kura çekim törenine katıldı.

Yenişehir Spor Salonu'ndaki törende konuşan Tancan, artan dünya nüfusu ve yaşam standartlarının yükselmesinin enerjiye talebi de artırdığını söyledi.

Kömürün, dünya genelinde artan enerji talebini karşılamak için emniyetli ve ekonomik fosil yakıt olmasının, vazgeçilmez bir enerji kaynağı olarak önemini artırdığını belirten Tancan şunları kaydetti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı eylem planları içerisinde yerli kömür kaynaklarının en rasyonel şekilde tedarik edilerek ülke ekonomisine katkı sağlaması yer almakta olup, bu konuda kuruma gerekli destek sürdürülmeye devam edilecektir. Amaç, gerek demir-çelik sektörü ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamak ve gerekse enerji sektörüne katkı sağlayarak bu sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmak ve ayrıca bölge insanının havzada istihdam edilmesini sağlayarak bu bölgede var olan madencilik kültürünün devam ettirilmesini de sağlamaktır. Hem enerjide arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması hedefine hizmet edecek düzeyde yerli kömür üretiminin sürdürülmesine yönelik hem de havzada taşkömürü üretiminin artırılması yönünde yapılan tüm katkı sağlanmakta ve izlenmektedir."

"Dünyanın en zor ve meşakkatli mesleklerinden olan yer altı madenciliğini hakkıyla yerine getirip ekmeğini yer altından çıkaran ve emekleriyle karanlıktan günümüzü, geleceğimizi aydınlatan işçi kardeşlerimize sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." diyen Tancan aynı zamanda maden işçilerinin sosyal ve mali haklarının iyileştirilmesi için yasal düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini aktardı.

"İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini artırdık"

Aydın da sanayileşmenin temel girdilerini oluşturan maden varlıklarına olan talebin dünya nüfusundaki sürekli artışla birlikte giderek arttığını ifade etti.

TTK'nin, Türkiye'nin kömür ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığını hatırlatan Aydın, "Bilgi ve değerleriyle de yer altı kömür madenciliğini geliştiren öncü kuruluşlardan biridir. Taş kömürü madenciliği aynı zamanda ülkemizin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılarken birçok ailenin de geçim kaynağı pozisyondadır." ifadesini kullandı.

Aydın sektörün temel taşı olan işçileri tebrik ederek şunları kaydetti:

"Yerin derinliklerinden çalışarak ülkemizin enerji güvenliğine katkıda bulunan kıymetli madencilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bu mesleğin zorlu ve riskli bir meslek olduğunu da aslında hatırlatmak isterim. Güvenliğinizi her zaman ön planda tutmalı iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkı uymalıyız. Devletimiz, işverenlerimiz ve sendikalarımız bu konuda gereken desteği sağlamaktadır. Kendi güvenliğimizi ve arkadaşlarımızın güvenliğini önemsemek elbette en büyük sorumluluğumuzdur. Aynı zamanda bu sektörde çalışan işçi kardeşlerimizin daha iyi çalışma koşullarına sahip olması için standartların yükseltilmesi için elimizden gelen bütün gayretleri Bakanlık olarak da sosyal taraftarımızla yoğun bir şekilde görüşerek çözmeye yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Bakanlık olarak yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma şartlarında iyileştirmeler yapmaya da devam edeceklerini vurgulayan Aydın, "Maden işçisi kardeşlerimizin çalışma sürelerini kısaltıp ücretleri en az 2 katına çıkardık. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini artırdık. Daha önce de maden kazalarında pek çok kardeşimizin de şehit olduğunu biliyoruz. Riskli bir meslek olduğunun çok çok iyi farkındayız. O yüzden biliyoruz ki madenci kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Gereken bütün tedbirleri inşallah el birliğiyle almaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Aydın ve Tancan, TTK Genel Müdürlüğüne alınacak 100 yer altı "pano-ayak üretim işçisi" için kurada ilk isimleri çekti.

Kurada ismi çıkan Özgür Çapaklı da çok mutlu olduğunu ifade ederek "Çok istedim, çok dua ettim. Nasip oldu. Yüce Allah'ımın takdiriilahisi. Çıkan herkese hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Tancan ve Aydın, Vali Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.