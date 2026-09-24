Haberler

TTB, hekimlerin 28-30 Eylül eylemine destek verdi, kamu otoritesine çağrı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TTB, hekimlerin 28-30 Eylül eylemine destek verdi, kamu otoritesine çağrı yaptı
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TTB, Hekim Birliği Sendikası'nın 28-30 Eylül eylemine destek verdi. Açıklamada, sağlık emekçilerinin insanca çalışma, güvenceli ücret ve şiddetsiz sağlık sistemi taleplerinin yurttaşların sağlık hakkıyla bağlantılı olduğu, kamu otoritesine kalıcı çözüm çağrısı yapıldığı belirtildi.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yapılan açıklamada, Hekim Birliği Sendikası'nın 28-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği eyleme destek verildiği belirtildi. Açıklamada, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin insanca çalışma koşulları, güvenceli ücret, güvenli çalışma ortamı ve şiddetten arındırılmış bir sağlık sistemi taleplerinin, tüm yurttaşların nitelikli sağlık hizmeti alma hakkıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

TTB'den yapılan açıklamada, Hekim Birliği Sendikası'nın 28-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği eyleme ve hekimlerin hak mücadelesine destek verildiği belirtildi. Açıklamada, sağlık emekçilerinin taleplerinin yalnızca çalışanların değil, nitelikli sağlık hizmeti alma hakkına sahip tüm yurttaşların talepleri olduğu belirtildi.

Açıklamada, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin "insanca çalışma koşulları, emeklerinin karşılığı olan güvenceli bir ücret, güvenli bir çalışma ortamı ve şiddetten arındırılmış bir sağlık sistemi" talep ettiği ifade edildi.

TTB, sağlık hakkının piyasaya terk edildiği, emeğin değersizleştirildiği ve ekonomik krizin derinleştiği bir dönemden geçildiğini belirterek, emek ve hak mücadelesinin önemine dikkati çekti.

TTB açıklamasında kamu otoritesini "Bu meşru talepleri dikkate alarak kalıcı çözümler üretmeye" çağırdı.

Kaynak: ANKA
Trump dünyaya duyurdu! Türkiye'den dev Boeing hamlesi

Trump gece yarısı dünyaya duyurdu! Türkiye'den çok konuşulacak hamle
Kastamonu Bozkurt'ta 5 yıl önceki selin izi! 3 katlı binadan geriye sadece çatısı kaldı

Tek katlı ev sanılıyor! Aslında toprağa gömülmüş 3 katlı bina
İstanbul'un yanı başında kar sürprizi

İstanbul'un yanı başında kar sürprizi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Achraf Hakimi hakim karşısına çıkacak! Son itirazı da reddedildi

Dünya yıldızı ne hallere düştü! Tecavüz suçlamasıyla yargılanacak
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu

Soruşturmadaki kilit ismin 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Silahlı kavganın ortasında kalan 9 yaşındaki çocuk öldü! 'Okula gidecekti, mezarda yatıyor'

9 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! Aracın arka koltuğunda oturuyordu
CIA'den korkutan istihbarat! Rusya 3 ülkeyi dronlarla hedef alabilir

"3 ülkeyi ticari gemilere gizledikleri dronlarla vuracaklar"
MSB'den Yunanistan, GKRY ve İsrail'e 'denizaltı elektrik kablosu' uyarısı: İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek

MSB'den 3 ülkeye kablo uyarısı! İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek
Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı

Karı koca evlerinde ölü bulundu! Kapıdaki not dehşete düşürdü
Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Vali yardımcısından acı haber! Ortaya çıkan detay kahretti