TSK'ya Ait Bir C130 Nakliye Uçağı Düştü... Burhanettin Duran: Uçağımızın Düşüş Nedeni ile İlgili İncelemeler Titizlikle Yürütülecektir

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan’da düşen askeri nakliye uçağıyla ilgili arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, Uçağın düşüş nedeni ile ilgili incelemelerin titizlikle yürütüleceğini aktardı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu C130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu, Türk askerlerinin şehit olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Burhanettin Duran, yaşanan olayın "milleti derin bir üzüntüye sevk ettiğini" belirterek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmaları ile ilgili anlık bilgi almakta, çalışmaları yakından takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız gerek Gürcistan gerek Azerbaycan'daki muhataplarıyla da görüşmeler gerçekleştirmektedir. Arama kurtarma ekipleri uçağımızın enkazına ulaşmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ekipler, çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir. Uçağımızın düşüş nedeni ile ilgili incelemeler titizlikle yürütülecektir. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabrıcemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
