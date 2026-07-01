Haberler

TSK, Venezuela'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Venezuela’daki depremlerin ardından bölgeye gönderilen TSK İnsani Yardım Tugayı ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk milletinin yardım eli, mesafeleri aşarak ihtiyaç duyulan her yere ulaşıyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye intikal eden AFAD personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve arama kurtarma köpekleri, afet bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enkaz altında yaşam belirtisi arayan ekiplerimiz, umutla bekleyen insanlara ulaşabilmek için zorlu şartlarda gece gündüz görev yapıyor."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi

Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı

Ne altın ne borsa! İşte Trump'a milyarlar kazandıran yatırım aracı
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Zamlı fiyatlar Resmi Gazete yayımlandı! İşte kalem kalem yeni ücretler
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım
Muğlalı bisikletçi akşam düğün yaptı, balayına gitmeden sabah şampiyon oldu

Akşam düğün yaptı, daha balayına bile gitmeden sabah şampiyon oldu
ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Sokaklar adeta yaşayan ölülerle doldu

Dehşete düşüren görüntü! Sokaklar adeta yaşayan ölülerle doldu