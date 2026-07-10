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Mehmetçikten Fırat nehri üzerine 240 metrelik yüzer köprü

Mehmetçikten Fırat nehri üzerine 240 metrelik yüzer köprü
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Suriye'nin Deyrizor bölgesinde görev yapan 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı, Fırat Nehri üzerine 240 metre uzunluğunda yüzer köprü inşa etti. Köprü, kontrol geçişlerinin ardından bölge halkının kullanımına sunulacak.

SURİYE'nin Deyrizor bölgesinde faaliyetlerini yürüten 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı, Fırat Nehri üzerine 240 metre uzunluğunda yüzer köprü kurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri sadece güvenlik değil hayatı kolaylaştıran çözümler de sağlıyor. 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığımız, Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki Fırat nehri üzerine 240 metre uzunluğunda yüzer köprü kurdu. Kontrol geçişlerinin tamamlanmasını müteakip köprü bugün yöre halkının kullanımına sunulacak" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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