TSK'nın kimyasal silah kullandığına yönelik paylaşımda bulunan CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke Güncel Haberler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etti. Tanrıkulu, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç" ifadelerini kullandı. FEZLEKE HAZIRLANDI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı. FİNCANCI TUTUKLANMIŞTI Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da geçtiğimiz günlerde TSK'nın kimyasal silah kullandığına yönelik iddialarda bulunması nedeniyle çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Ankara Başsavcılığı TSK 3. Sayfa Güncel Haberler

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