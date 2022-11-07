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TSK'nın kimyasal silah kullandığına yönelik paylaşımda bulunan CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke

Güncel Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etti. Tanrıkulu, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç" ifadelerini kullandı.

FEZLEKE HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.

FİNCANCI TUTUKLANMIŞTI

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da geçtiğimiz günlerde TSK'nın kimyasal silah kullandığına yönelik iddialarda bulunması nedeniyle çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

TSK'nin kimyasal silah kullandığına yönelik paylaşımda bulunan CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Başsavcılığı TSK 3. Sayfa Güncel Haberler

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