TSK Mehmetçik Vakfı 44. yıl dönümünde Anıtkabir'de

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı ile çalışanlardan oluşan heyet, Vakfın 44'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TSK Mehmetçik Vakfından yapılan açıklamaya göre, Şanlı başkanlığındaki Vakıf mensuplarından oluşan heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şanlı, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz atam, ilke ve inkılaplarından aldığımız ilhamla, yüce milletimizin sarsılmaz desteğiyle her geçen gün daha da güçlenen TSK Mehmetçik Vakfı ailesi olarak bir kez daha huzurundayız. Bu anlamlı günde, vakfımızın kıymetli çalışanları ile birlikte derin şükran ve minnet duygularımızı arz etmek üzere huzuruna çıkmış bulunmaktayız. Mehmetçik Vakfı, bu cennet vatanda huzur ve güven içinde yaşayabilmemiz için canlarını hiçe sayarak şehit olan kahramanlarımızın emanetlerine ve gazi Mehmetçiklerimize, vefakar bağışçılarımızın destekleriyle maddi ve manevi katkı sunmaya, onların yanında olmaya devam etmektedir. 17 Mayıs 1982'den bu yana, 'Türkiye Mehmetçik'e, Mehmetçik Türk Milleti'ne emanettir.' şiarıyla sürdürdüğümüz bu kutsal görevi, 44'üncü yılımızda da aynı inanç, kararlılık ve artan bir sorumluluk bilinciyle, açtığın yolda ve gösterdiğin hedef doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."