TSK Mehmetçik Vakfı, 7 ilde mevlit okutacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla 7 ilde mevlit okutacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla, Mustafa Kemal Atatürk, şehitler, merhum gaziler ve bağışçılar için yarın teravih namazı öncesi mevlit programı düzenlenecek.

Mevlit Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü ve temsilciliklerinin bulunduğu 7 ilde gerçekleştirilecek.

Mevlit okutulacak camiler şöyle:

"Ankara Maltepe Camisi, Adana Hacı Ahmet Özal Türkay Camisi, Bursa Ulu Camisi, Erzurum Lala Mustafa Paşa Camisi, İstanbul Anadolu Yakası 15 Temmuz Şehitler Camisi, İstanbul Avrupa Yakası Şişli Camisi, İstanbul Avrupa Yakası Güngören Yeşil Camisi, İzmir Alsancak Hocazade Camisi ve Samsun Ulugazi Camisi."