TSK hazır, Suriye'ye operasyon artık an meselesi! PKK'nın Tel Rıfat'taki tünelleri ilk kez görüntülendi - Haberler

Türkiye, içeride ve dışarıda terör örgütlerine yönelik mücadelesini tam gaz sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonları başarıyla icra edilmeye devam ederken, sınır hattında teröre sıfır taviz politikası izleyen Türkiye, Suriye'nin kuzeyine 5. operasyonu da gündemde tutuyor.

SİNYALİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Suriye'ye operasyonun sinyalini vererek, "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, istihbaratımız hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

DÜN YENİ BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ: TEPELERİNE İNERİZ

Dün İstanbul'da fetih yıl dönümü kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye'ye yönelik operasyon hazırlığıyla ilgili bir yorumda daha bulunarak "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bölgedeki hareketlilik de arttı.

TEL RIFAT'TAKİ TÜNELLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

CNN Türk'ten Mücahit Topçu'nun haberine göre PKK'nın Tel Rıfat'ta inşa ettiği tüneller, ilk kez havadan görüntülendi. 4-5 noktadan girilebilen tüneller, yer altından birbirleriyle bağlanıyor. Tüneller, bir insanın yanı sıra ağır zırhlı araçların da geçeceği şekilde inşa edilmiş. Bu tünellerin adeta köstebek yuvasına dönüşmesi, operasyonun zorunluluğunu da gözler önüne seriyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI, OPERASYON AN MESELESİ

Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de operasyon için hazırlıklarını tamamladığı ve Ankara'dan haber beklediği belirtildi. Gerekli talimatın verilmesinin ardından TSK'nın Tel Rıfat'taki PKK tünellerini bir bir imha etmesi bekleniyor.

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