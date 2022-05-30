TSK hazır, Suriye'ye operasyon artık an meselesi! PKK'nın Tel Rıfat'taki tünelleri ilk kez görüntülendi - Haberler

TSK hazır, Suriye'ye operasyon artık an meselesi! PKK'nın Tel Rıfat'taki tünelleri ilk kez görüntülendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yeni harekat sinyali verdiği Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Operasyon için tam tarih verilmese de Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" dedi. Bir yandan bu gelişmeler yaşanırken, diğer yandan sınırın ötesindeki Tel Rıfat'ta PKK tarafından inşa edilen tüneller ilk kez görüntülendi. TSK'nın da son hazırlıklarını tamamlamasının ardından operasyonun artık an meselesi olduğu ifade ediliyor.
Türkiye, içeride ve dışarıda terör örgütlerine yönelik mücadelesini tam gaz sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonları başarıyla icra edilmeye devam ederken, sınır hattında teröre sıfır taviz politikası izleyen Türkiye, Suriye'nin kuzeyine 5. operasyonu da gündemde tutuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Suriye'ye operasyonun sinyalini vererek, "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, istihbaratımız hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Dün İstanbul'da fetih yıl dönümü kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye'ye yönelik operasyon hazırlığıyla ilgili bir yorumda daha bulunarak "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bölgedeki hareketlilik de arttı.
CNN Türk'ten Mücahit Topçu'nun haberine göre PKK'nın Tel Rıfat'ta inşa ettiği tüneller, ilk kez havadan görüntülendi. 4-5 noktadan girilebilen tüneller, yer altından birbirleriyle bağlanıyor. Tüneller, bir insanın yanı sıra ağır zırhlı araçların da geçeceği şekilde inşa edilmiş. Bu tünellerin adeta köstebek yuvasına dönüşmesi, operasyonun zorunluluğunu da gözler önüne seriyor.
Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de operasyon için hazırlıklarını tamamladığı ve Ankara'dan haber beklediği belirtildi. Gerekli talimatın verilmesinin ardından TSK'nın Tel Rıfat'taki PKK tünellerini bir bir imha etmesi bekleniyor.