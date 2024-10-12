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TSK'dan Suriye'de Terörist Operasyonu: 2 PKK/YPG'li Etkisiz Hale Getirildi

TSK'dan Suriye'de Terörist Operasyonu: 2 PKK/YPG'li Etkisiz Hale Getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyon bölgelerinde 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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