Haberler

TSK, Ateş Serbest-2026'da 93 silahla atış yaptı, 53 silah/sistem ilk kez kullanıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TSK, Ateş Serbest-2026'da 93 silahla atış yaptı, 53 silah/sistem ilk kez kullanıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TSK'nın ateş gücünü sergilediği Ateş Serbest-2026, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi. Faaliyette 104 silah ve sistem sergilenirken 93'üyle atış yapıldı, 53 silah ve sistem ilk kez kullanıldı; MKE'nin TOLGA lazer sistemi 760 metre mesafedeki dron hedefini imha etti.

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) ateş gücünün sergilendiği 'Ateş Serbest-2026' faaliyetinde, 93 silahla atış yapılırken 53 silah ve sistem ilk kez kullanıldı.

'Ateş Serbest Faaliyeti-2026'nin Seçkin Gözlemci Günü, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterinde yer alan 104 silah ve sistem sergilendi. TSK'nın envanterdeki silah ve sistemleri tanıtmak, hedefteki etkisini göstermek, ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, farklı kuvvet ve sınıflara mensup personelin diğer kuvvetlere ait silahları tanıması da sağlandı. Ayrıca subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erler sergilenen silah ve sistemleri inceledi.

HEDEFLER TAM İSABET VURULDU

Öğleden sonra ise atış faaliyeti gerçekleştirildi. Sergilenen 104 silah ve sistemden 93'ü atış faaliyetinde kullanıldı. Tatbikatta senaryo gereği hedefler belirlenerek tam isabet vuruldu. Yapay zeka ile hedef planlaması, Sivrisine Gözükara, Kargu Gözükara, BOYGA Uçangöz, Paramotor faaliyeti, AKINCI ve TB-2 KEMANKEŞ atışı ve ALKA yönlendirilmiş enerji silah sistemi gibi toplam 53 silah ve sistem 'serbest atış' tatbikatında ilk kez kullanıldı.

YERLİ ÜRETİM SİLAHLAR KULLANILDI

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ( Mke ), faaliyette hem geliştirdiği silah sistemleri hem de farklı platform ve kalibreler için ürettiği mühimmatlarla yer aldı. MKE TOLGA yakın hava savunma sistemi, MK serisi uçak bombaları, 155 mm FIRTINA obüsü silah sistemi ve 105 mm BORAN obüsü de görev aldı. MPT-55 ve MPT-76 milli piyade tüfekleri ile KNT-76, BORA-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri de atışlarda kullanıldı. Faaliyet kapsamında MKE'nin geliştirdiği yeni nesil sistemler de sergi alanında katılımcılara tanıtıldı. ALPAY-2 mayınlı arazilerde insansız geçit açma sistemi, DAĞHAN hibrit paletli zırhlı araç, KÖSTEBEK mikrodalga yer altı patlayıcı tespit ve görüntüleme sistemi, DENİZHAN milli deniz topu, BALKIN Çaf-S karşı tedbir mühimmatı ve MPT-76 MH milli piyade tüfeği sergilendi. MKE tarafından geliştirilen TOLGA lazer silah sistemi, 760 metre mesafedeki dron hedefini başarıyla imha etti. Lazer silah sisteminin entegre edildiği TOLGA yakın hava savunma sistemi de ilk kez tatbikat kapsamında atışlı görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Uçak kaçırılma alarmı verdi, havalimanı kapatıldı: Savaş uçakları havalandı

Yanlış alarm ülkeyi karıştırdı: Savaş uçakları havalandı
Kızının düğününe 2 gün kala eşini 8 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Kocaeli'de sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Eşofman iddiasıyla eşini öldürmüştü! Mahkemeden ağır karar
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı

Vay neneler vay! Her şey polis kamerasına yansıdı
Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sürprizi! Taraftarlar bayram edecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kediyi parçalayan köpeğin sahibine ağır fatura

Kediyi parçalayan köpeğin sahibine ağır fatura
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi

Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte dev maçta ilk 11'ler! Yıldız isim yedek kulübesinde
İşten çıkarılma korkusuyla yağmurda çalıştılar! 19 yaşındaki Mazlum akıma kapılıp hayatını kaybetti

Çalışmak istemediler, şef ısrar etti! 19 yaşındaki Mazlum öldü
Şişli’de 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi! Biri İran, biri Irak uyruklu 2 şüpheli adliyede

Hepsi tek bir ev ve iki araçta ele geçirildi! Tam 213 kilo
UEFA'dan Fatih Terim'e sürpriz görev

Fatih Terim'e sürpriz görev!
TFF'den Vincenzo Montella'ya özel veda! Bugün federasyona gelecek

Montella bugün TFF'ye geliyor! Nedeni belli oldu