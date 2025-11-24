Haberler

Tsipras, Kıbrıs'ta Fırsat Kaçırıldığını Savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, 2017'deki Crans-Montana görüşmelerinin çözüme en yakın an olduğunu belirterek, Kıbrıs Rum liderliğinin Türkiye'nin garantiler konusundaki açılımını değerlendirmediğini ifade etti. Tsipras, yeni yayımlanan kitabında bu sürecin tarihsel önemine dikkat çekti.

Haber: Yusuf KANLI

(LEFKOŞA) - Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, "2017'deki Crans- Montana görüşmelerinin çözüme en çok yaklaşılan an olduğunu savunarak, yeni yayımlanan kitabında Kıbrıs Rum liderliğinin Türkiye'nin garantiler konusunda yaptığı özel açılımı test etmeyerek tarihi bir fırsatı kaçırdığını" söyledi.

Tsipras'ın bugün yayımlanan İthaka adlı kitabındaki açıklamaları, Ada'nın iki liderinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıs Rum lider Nikos Christodoulides'in, 20 Kasım'daki buluşmasıyla çözüme yönelik yapılandırılmış yeni bir sürecin umutlarının yeniden canlandığı bir döneme denk geliyor.

Tsipras, Crans-Montana'da Türkiye'nin BM Genel Sekreteri António Guterres'e, belirli koşullarda garantilerin kaldırılmasının görüşülebileceği yönünde özel bir mesaj ilettiğini öne sürüyor. Eski Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis'in ise bu sinyali "blöf" olarak gördüğünü ve Tsipras'ın İsviçre'ye giderek durumu başbakanlar düzeyinde test etmesini istemediğini aktarıyor.

Tsipras, garantiler sistemini "sürdürülemez" olarak niteleyen Guterres Çerçevesi'nin masaya konmasını "nadide bir fırsat" olarak tanımlıyor. Ona göre, Ankara'nın özel esnekliği resmen teyit edilmeden önce değerlendirilmeliydi; zira Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferansın son akşam yemeğinde daha sert bir pozisyona dönmüş ve süreç çökmüştü.

Kitapta, Crans-Montana öncesinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın Atina ziyaretinde "AB'nin gelecekteki güvenlik düzeninde rol oynayabileceğine dair küçük bir pencere araladığını" da aktarıyor.

Bu değerlendirmeler, BM Özel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuellar'ın iki taraf ile yakın temaslara hazırlık yaptığı ve yıl bitmeden garantör ülkelerin de katılabileceği genişletilmiş bir gayriresmi toplantının gündeme gelebileceği bir döneme rastlıyor. Diplomatik kaynaklar, Erhürman–Christodoulides görüşmesinin Crans-Montana'dan beri ilk kez temkinli de olsa gerçek bir iyimserlik yarattığını belirtiyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.