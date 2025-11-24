Tsipras, Kıbrıs'ta Fırsat Kaçırıldığını Savundu

Haber: Yusuf KANLI

(LEFKOŞA) - Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, "2017'deki Crans- Montana görüşmelerinin çözüme en çok yaklaşılan an olduğunu savunarak, yeni yayımlanan kitabında Kıbrıs Rum liderliğinin Türkiye'nin garantiler konusunda yaptığı özel açılımı test etmeyerek tarihi bir fırsatı kaçırdığını" söyledi.

Tsipras'ın bugün yayımlanan İthaka adlı kitabındaki açıklamaları, Ada'nın iki liderinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıs Rum lider Nikos Christodoulides'in, 20 Kasım'daki buluşmasıyla çözüme yönelik yapılandırılmış yeni bir sürecin umutlarının yeniden canlandığı bir döneme denk geliyor.

Tsipras, Crans-Montana'da Türkiye'nin BM Genel Sekreteri António Guterres'e, belirli koşullarda garantilerin kaldırılmasının görüşülebileceği yönünde özel bir mesaj ilettiğini öne sürüyor. Eski Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis'in ise bu sinyali "blöf" olarak gördüğünü ve Tsipras'ın İsviçre'ye giderek durumu başbakanlar düzeyinde test etmesini istemediğini aktarıyor.

Tsipras, garantiler sistemini "sürdürülemez" olarak niteleyen Guterres Çerçevesi'nin masaya konmasını "nadide bir fırsat" olarak tanımlıyor. Ona göre, Ankara'nın özel esnekliği resmen teyit edilmeden önce değerlendirilmeliydi; zira Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferansın son akşam yemeğinde daha sert bir pozisyona dönmüş ve süreç çökmüştü.

Kitapta, Crans-Montana öncesinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın Atina ziyaretinde "AB'nin gelecekteki güvenlik düzeninde rol oynayabileceğine dair küçük bir pencere araladığını" da aktarıyor.

Bu değerlendirmeler, BM Özel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuellar'ın iki taraf ile yakın temaslara hazırlık yaptığı ve yıl bitmeden garantör ülkelerin de katılabileceği genişletilmiş bir gayriresmi toplantının gündeme gelebileceği bir döneme rastlıyor. Diplomatik kaynaklar, Erhürman–Christodoulides görüşmesinin Crans-Montana'dan beri ilk kez temkinli de olsa gerçek bir iyimserlik yarattığını belirtiyor.