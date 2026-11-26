TÜRKİYE Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkanı Şükrü Boyraz, "Arkadaşlarımız omuz omuza durmalı. Anayasal hakları için gerektiğinde meydanlarda da bir araya gelmeli. İnsanlar meydanlarda buluşmadığı, seslerini birlikte duyurmadığı müddetçe bu sorunları çözemeyiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Ordu'ya gelen TSD Genel Başkanı Şükrü Boyraz, derneğin Ünye Şubesi'ni ziyaret etti. Şube Başkanı Ömer Çıraklı, dernek üyeleri ve ilçede yaşayan engellilerle bir araya gelen Boyraz, katılımcıların sorun, talep ve beklentilerini dinledi. Engelli istihdamı, engellilerin sosyal hayata katılımı, kesilen engelli ve bakım aylıkları ile yaşamı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ÖRGÜTLÜ MÜCADELE YÜRÜTMELİYİZ

Ünye Şubesi'nin fiziki koşulları ve kurumsal yapısının da iyi durumda olduğunu kaydeden Boyraz, "Gördüğüm yapılar arasında Ünye şubesi beni en çok memnun eden yerlerden biri oldu. Bu kalabalığı, bu örgütlenmeyi görünce duyduğum memnuniyeti anlatmakta zorlanıyorum. Ancak bu örgütlenmeyi kamuoyuna da anlatmak gerekiyor. Arkadaşlarımız buradan ayrıldıktan sonra da omuz omuza durmalı. Anayasal hakları için gerektiğinde meydanlarda da bir araya gelmeliler. İnsanlar meydanlarda buluşmadığı, seslerini birlikte duyurmadığı müddetçe bu sorunları çözemeyiz. Ünye şubesini bugün geldiği noktada Türkiye'de örnek bir dernek. İstanbul ve İzmir'i bir kenara bırakırsak, Ankara'dan bile daha iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Burada kurumsal bir yapı oluşmuş. Harabe, köhne bir yer olmaktan çıkarılmış ve ciddi bir yapıya kavuşturulmuş. İnsanlar tertemiz bir ortamda oturuyor, dinleniyor, sohbet ediyor ve sordukları sorulara cevap alabiliyor. Elbette yönetimde eksiklikler olabilir. Ancak bu toplantılarda herkes eksikleri görerek kendisini düzeltmeli ve daha iyiye gitmek için çaba göstermelidir" diye konuştu.

BİZLERE GÜÇ VERİYOR

TSD Ünye Şube Başkanı Ömer Çıraklı ise Boyraz'ın engelli hakları için uzun yıllardır mücadele ettiğini belirterek, "Genel Başkanımız Türkiye'deki bütün engelliler için yaşamını hiçe saymış, kendi hayatından feragat etmiş, engelliler için dünyada sözcülük yapmış değerli bir büyüğümüz. Engelli hakları ile ilgili birçok söylemleri kabul görmüş, yasalaşmış bir büyüğümüzdür. Kendisine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bizlere güç veriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı