Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj

ABD Başkanı Trump, "İran gemileri ablukaya yaklaştıkları takdirde derhal ortadan kaldırılacaklar" açıklamasında bulundu.

ABD'NİN HÜRMÜZ ABLUKASI BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni hamle başlatarak Hürmüz Boğazı’ndan geçen tüm İran gemilerine abluka uygulanacağını açıklamasının ardından verilen süre doldu. Abluka, Türkiye saati ile 17.00'da resmen başladı.

TRUMP: ABLUKAYA YAKLAŞAN İRAN GEMİLERİ ORTADAN KALDIRILACAK

Ablukanın başlamasının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde teknelerle uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı imha sistemiyle derhal ortadan kaldırılacaklardır. Hızlı ve acımasızdır." dedi.

"İRAN DONANMASI DENİZİN DİBİNDE"

Trump açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "İran donanması denizin dibinde, tamamen yok edilmiş durumda - 158 gemi. Vuramadığımız şey ise "hızlı saldırı gemisi" dedikleri az sayıdaki gemileri. Çünkü onları büyük bir tehdit olarak görmedik.

ABD'ye okyanus veya deniz yoluyla giren uyuşturucuların %98,2'si durduruldu. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

ABLUKADA ABD NE YAPACAK?

ABD ordusu ablukanın başlamasından kısa bir süre önce bölgedeki denizcilere bir not gönderdi. Notta, "Abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya çıkan herhangi bir gemi, durdurulmaya, yönlendirilmeye ve ele geçirilmeye tabidir" denildi.

Açıklamada, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde abluka uygulanacağı, abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya bu bölgeden ayrılan her türlü gemi; durdurma, rota değiştirme ve alıkoyma işlemlerine tabi olacağı duyuruldu.

Ablukanın bayrak ayrımı gözetmeksizin tüm gemi trafiği için geçerli olacağı açıklanırken Hürmüz Boğazı üzerinden İran dışındaki varış noktalarına giden veya bu noktalardan gelen tarafsız transit geçişlerin engellemeyeceği vurgulandı.

Tarafsız gemilerin, kaçak kargo bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla “ziyaret ve arama” yani denetlemeye tabi tutulabileceği, gıda, tıbbi malzeme ve diğer temel ihtiyaçları içeren insani yardımlara, denetime tabi tutulmak kaydıyla izin verileceği açıklandı.

MÜZAKEREDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.