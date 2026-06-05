Haberler

Trump: Zelenskiy ile Putin Arasında Doğrudan Görüşme İhtimali Memnuniyet Verici

Trump: Zelenskiy ile Putin Arasında Doğrudan Görüşme İhtimali Memnuniyet Verici
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğrudan görüşmesinden memnuniyet duyacağını belirterek, yıllardır süren çatışmayı sona erdirmek için karşılıklı taviz çağrısında bulundu.

WASHINGTON, 5 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birbirleriyle doğrudan görüşmesinden memnuniyet duyacağını belirterek, iki tarafa yıllardır süren çatışmayı sona erdirmek üzere taviz verme çağrısında bulundu.

Trump perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Zelenskiy'nin açık mektubunda Putin ile doğrudan görüşme teklifinde bulunduğunu belirterek, "Görüşmeden bahsediyor olmalarından memnunum. Bir araya gelmelerinin harika olacağını düşünüyorum. Görüşmede bulunup bu işi halletmeliler" dedi.

"Karşılıklı tavizler verecekler. Bu tavizleri ben önerdim, bunda bizim de payımız büyük" diyen Trump, çatışmayı sona erdirmek için Putin ve Zelenskiy'nin hangi tavizlerde bulunmayı kabul ettiklerine ilişkin ayrıntı vermekten ise kaçındı.

Zelenskiy aynı gün yayımlanan açık mektubunda, çatışmaların devam etmesinin Rusya'nın kaynaklarına ve uluslararası itibarına zarar verdiğini savunarak, Putin'e savaşı sona erdirmek için doğrudan görüşme çağrısında bulunmuştu.

Zelenskiy, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan mektupta, "Ukrayna, bu savaşı gerçekleştireceğimiz doğrudan görüşmeler yoluyla sona erdirmeyi teklif ediyor. Bir görüşme öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da aynı gün düzenlediği basın toplantısında, Zelenskiy'nin görüşme için dilediği zaman Moskova'ya gelebileceğini belirterek, "Devlet Başkanı Putin, Zelenskiy'nin görüşme için Moskova'ya gelip konuşabileceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi

Kısa süreli evlilikte nafaka nasıl belirlenecek? İşte masadaki formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Karabük'te motosiklet kazası: Ürdünlü iki genç hayatını kaybetti

Karabük'te korkunç kaza: İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

Okan Buruk için beklenen karar çıktı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Piyasalar yangın yeri! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi