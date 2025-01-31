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ABD'de Trump yönetiminden federal kurumlara 'cinsiyet' talimatı

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Donald Trump yönetimi, federal çalışanlara e-posta imzalarında cinsiyet belirten tüm zamirlerin kaldırılmasını isteyen bir yönerge gönderdi. ABD Başkanı Trump yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada yeni yönetimin "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklinde olduğunu belirtmişti.

ABD'de Donald Trump yönetimi, "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklindeki resmi politikasının bir uzantısı olarak federal çalışanlara gönderdiği yönergede, çalışanların e-posta imzalarında kullandıkları ve "cinsiyet farklılığına" atıf yapan tüm zamirlerin mesai bitimine kadar kaldırılmasını istedi.

Amerikan ABC News kanalında yer alan habere göre Trump yönetimi, hükümetteki "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırmaya devam ediyor.

YÖNETİMDEN KURUMLARA TALİMAT

Habere göre birçok federal kurum, bugün çalışanlarına gönderdiği yönergeyle, mesai bitimine kadar e-postalarında kullandıkları cinsiyet belirten tüm zamirleri kaldırmaları talimatını verdi.

Buna göre çalışanlar, e-posta imzalarında kullandıkları erkekler için "o/onun" (he/him), kadınlar için "o/onun" (she/her), erkek ve kadın dışındaki diğer cinsiyet tanımlamalarına atıfla "onlar/onların" (they/them) şeklindeki zamirleri ve diğer tanımlamaları kullanamayacak.

Böylelikle Trump yönetimi, ABD'de özellikle trans ve eşcinsel bireylerin kullandığı ya da bu kişilerin tercihine saygı duyulduğuna atıfla kullanılan zamirlerin federal kurumlarda kullanımına son vermiş olacak.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, yeni yönetimin resmi politikasının "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklinde olduğunu belirtmiş ve kurumlardaki tüm düzenlemelerin buna göre yapılacağını ifade etmişti.

Trump, aynı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı almıştı.

ABD'de Trump yönetiminden federal kurumlara 'cinsiyet' talimatı
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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