Trump yönetimi 24 yıl sonra 3 Kasım seçimleri için AGİT gözlemcilerini davet etmedi

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ABD yönetiminin, 2002'den bu yana süren geleneği sonlandırarak, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinin takibi için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) bağlı uluslararası seçim gözlemcilerini ülkeye davet etmemesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Donald Trump yönetiminin, 24 yılın ardından AGİT gözlemcilerini davet etmemesi Amerikan kamuoyunda dikkati çekti.

Trump yönetimi, bu kararıyla, 2002'den bu yana ara seçimleri ve başkanlık seçimlerini izlemek ve raporlamak üzere AGİT seçim gözlemcilerini düzenli olarak davet etme geleneğini sonlandırdı.

ABD yönetimi, ülkedeki seçimlerin güvenilirliği konusunda uluslararası gözlemcilerin onayına ihtiyaç olmadığını savunurken, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Lauren Bis, "Amerikan seçimleri, Amerikan vatandaşları tarafından yönetilecek, bu vatandaşlar seçimlere katılacak ve seçimler bu vatandaşlar tarafından gözlemlenecektir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de Amerikan MS Now kanalına açıklama yaparak, AGİT'in kaynaklarını "zaten yeterince gözlemlenen" Amerikan seçimlerinin takibi yerine, diğer ülkelerdeki kritik seçimlerin takibine ayırmasının daha uygun olacağını düşündüklerini belirtti.

Karara tepki gösteren bazı Demokrat Kongre üyeleri ise bu adımın, Amerikan demokrasisine zarar verdiğini savundu.

Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, konuyla ilgili açıklamasında, "Trump yönetiminin uluslararası gözlemcileri ABD'ye davet etmeme kararı, seçimlerimizi tanımlayan özgürlük, demokrasi ve şeffaflık ruhuna tamamen aykırıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bir diğer Demokrat Kongre üyesi Steve Cohen de Trump yönetiminin uluslararası gözlemcileri ülkeye davet etmeyerek, 3 Kasım seçim gününde Amerikan halkına "bir şaka" yapmaya hazırlandığını savundu.

ABD medyasına açıklama yapan bazı uzmanlar, 57 üyesi bulunan AGİT şemsiyesi altında sadece Rusya ve Belarus'un AGİT seçim gözlemcilerini kabul etmediğine işaret etti.

AGİT Parlamenter Asamblesi, 23 Eylül'de konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, ABD'den 3 Kasım seçimlerinin izlenmesine ilişkin davet almadıklarını ve bu durumdan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA