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Trump, 'yapay zeka' diyenleri 'düşman' ilan etti, 'süper zeka' kararnamesini imzaladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın 'yapay zeka' terimini kullanan herkesi 'düşman' olarak gördüğünü açıkladı. Trump, 30 Eylül'de imzaladığı kararnameyle tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmalarında 'süper zeka' ve 'SI' terimlerini kullanmasını zorunlu kılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "süper zeka" yerine "yapay zeka" tanımlamasını yapan herkesin "düşman" olduğunu açıkladı.

Son günlerde "yapay zeka" terimi yerine "süper zeka" kullanımını teşvik eden Trump, sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Trump paylaşımda, " Beyaz Saray, yaygın olarak kabul görmüş, yeni ve daha doğru olan 'Süper Zeka' terimi yerine 'Yapay Zeka' terimini kullanan herkesi DÜŞMAN olarak görüyor!" ifadelerini kullandı.

Trump'tan "süper zeka" kullanımı için kararname

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Eylül'de "yapay zeka" (AI) yerine "süper zeka" (SI) teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre, kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmaları, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda "süper zeka" ve "SI" terimlerini kullanmasını zorunlu kılıyor.

Kaynak: AA
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