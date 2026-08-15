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Trump: Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim

Trump: Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı mağlup ettikten sonra Hürmüz Boğazı'nı yakında ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Trump, New York'ta yaptığı açıklamada İran'ın ağır bir yenilgiye uğradığını belirtti.

WASHINGTON, 15 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı yakında ABD toprağı ilan edeceğini söyledi.

Trump cuma günü New York'ta Garden City'de yaptığı açıklamada, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, ki İran çok ağır bir yenilgiye uğruyor, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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