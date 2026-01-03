ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Donald Trump: Maduro ve Eşi New York'a Sevk Edilecek

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıların ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasının aslında dört gün önce planlandığını, ancak hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle ertelendiğini söyledi. Maduro ve eşinin önce USS Iwo Jima gemisine götürüldüğünü, ardından New York'a sevk edileceklerini belirten Trump, "Tarihi bir operasyondu. Bu insanların yaptığı iş gerçekten inanılmazdı. Bunu başka kimse yapamazdı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine ilişkin Fox News'e açıklamalarda bulundu. Trump, yaptığı açıklamada, Maduro ve eşinin New York'a götürüldüğünü ve burada haklarında iddianame hazırlandığını doğruladı.

Trump, Nicolas Maduro ve eşinin önce USS Iwo Jima gemisine götürüldüğünü, ardından New York'a sevk edileceklerini belirterek, helikopterle götürüldüklerini kaydetti.

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyonu Florida Mar-a-Lago'daki konutundan izlediğini söyleyen Trump, "Bunu canlı olarak izleyebildim. Operasyonun her aşamasını izledim ve Florida'da bulunduğumuz yerle Venezuela'daki sahadaki birlikler arasındaki iletişimi dinledim. Profesyonelliği, liderlik kalitesini ve ortaya konan disiplini görmek inanılmazdı. Ne kadar iyi olduklarını, ne kadar profesyonel davrandıklarını ve sahip olduğumuz ekipmanların ne kadar inanılmaz seviyede olduğunu görmek etkileyiciydi. Ekipman düzeyi ve bunun kusursuz şekilde nasıl çalıştığını görmek gerçekten olağanüstüydü" ifadesini kullandı.

Operasyon esnasında ABD Ordusu'nun can kaybı vermediğini belirten Trump, "Bizim tarafımızda birkaç yaralanma dışında ölüm olmaması gerçekten çok etkileyici" diye konuştu.

Trump, askeri operasyonu, Biden yönetimi dönemindeki ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreciyle karşılaştırarak, "Artık alay konusu değiliz" ifadelerini kullandı.

Saldırı dört gün önce planlandı

Venezuela'ya yönelik saldırıların ve Maduro'nun yakalanmasının aslında dört gün önce planlandığını, ancak hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle ertelendiğini söyleyen Trump, "Havanın mükemmel olması gerekiyor. Beklediğimizden biraz daha fazla bulut vardı ama yine de iyiydi. Dört gün bekledik. Bunu dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce yapacaktık ama sonra bir anda hava açıldı ve 'başlayın' dedik" dedi.

"Maduro, hileli bir seçimle seçildi. Halkın ona hiçbir sevgisi yok"

Geçtiğimiz yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazanan ve Venezuela muhalefetinin lideri olan María Corina Machado'yu ülkenin bir sonraki devlet başkanı olarak destekleyip desteklemeyeceği sorusuna cevap veren Trump, "Buna şu anda bakmamız gerekecek" diye belirtti.

Venezuela'da bir başkan yardımcısı bulunduğunu hatırlatan Trump, bu noktada Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez'in meşru şekilde seçilip seçilmediğine ilişkin, "Nasıl bir seçim olduğunu bilmiyorum. Ama Maduro'nun seçimi bir rezaletti" değerlendirmesinde bulundu.

Trump daha sonra Venezuela'da Maduro'nun kazandığı seçim ile 2020'deki ve kaybettiği ABD başkanlık seçimlerini karşılaştırarak, "Maduro'nun Venezuela'daki seçimi de tıpkı benim seçimim gibi bir rezaletti. 2020 bir rezaletti" ifadelerini kullandı.

Trump konuya ilişkin, "Maduro, hileli bir seçimle seçildi. Halkın ona hiçbir sevgisi yok, bu kesin. Çok az sadakati vardı, belki de hiç yoktu. O bir diktatördü" dedi.