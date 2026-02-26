Haberler

ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkanı Mamdani ile görüştü

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek konut inşaatı ve gözaltındaki öğrenci hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

New York Belediye Başkanı Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Mamdani, "Bugün öğleden sonra Başkan Trump ile verimli bir toplantı yaptım. New York şehrinde daha fazla konut inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Mamdani, Trump ile görüşmesinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından bu sabah gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Elaina Aghayeva ile ilgili endişelerini dile getirdiğini ve bunun ardından Trump'ın kendisine, "Elaina'nın kısa zamanda serbest bırakılacağını" bildirdiğini aktardı.

ABD Başkanı Trump ise görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

