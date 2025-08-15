Trump ve Lukaşenko'dan Alaska Zirvesi Değerlendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde Alaska'da düzenlenecek ABD-Rusya zirvesini ve mahkumların serbest bırakılması konularını görüştüklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede Alaska'da bugün yapılacak ABD- Rusya zirvesini değerlendirdiklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lukaşenko ile çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Trump, açıklamasında, "Bu görüşmenin amacı, 16 mahkumun serbest bırakılması için kendisine teşekkür etmekti. Ayrıca 1300 mahkumun daha serbest bırakılması konusunu da görüşüyoruz. Başkan Putin'in Alaska ziyareti de dahil olmak üzere birçok konuyu ele aldık." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Alaska'da bir araya gelecek.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, konuyla ilgili son açıklamasında, zirveden Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek bir barış anlaşmasının çıkabileceğini dile getirmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
