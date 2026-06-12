Bahreyn Kralı Al Halife ile ABD Başkanı Trump, İran konusunu görüştü

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ve İran arasında varılması beklenen anlaşmaya ilişkin gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump, Bahreyn Kralı Al Halife'yi aradı. İki lider, bölgedeki son gelişmeler konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD Başkanı Trump ve Kral Al Halife'nin, ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması amacıyla yürütülen çabalara ilişkin gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları ele aldığı aktarıldı.

Kral Al Halife, bölgede barış ve istikrara yönelik sürdürülen çabaları ve Bahreyn'i destekleyen tutumu sebebiyle Trump'a teşekkür ve takdirlerini iletti.

Öte yandan Kral Al Halife, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni dolayısıyla Trump'ı tebrik etti.