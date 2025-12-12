Haberler

Trump, Tayland ve Kamboçya çatışmasını birkaç telefon görüşmesiyle "yoluna koyacağını" söyledi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya arasında yeniden başlayan çatışmalarla ilgili birkaç telefon görüşmesi yaparak durumu 'yoluna koyacağını' belirtti. İki ülke arasındaki ateşkese rağmen devam eden çatışmalar nedeniyle tedirginlik artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkese rağmen Tayland ve Kamboçya arasında yeniden başlayan çatışmayı, birkaç telefon görüşmesi sonrasında "yoluna koyacağını" belirtti.

Trump, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerini Beyaz Saray'da ağırladığı yeni yıl kutlama etkinliğinde, gündemdeki konulara ilişkin konuştu.

Tayland ve Kamboçya arasındaki son dönemde başlayan çatışmalar haricinde, başkanlık dönemi boyunca dünya genelindeki 8 savaşı bitirdiğini kaydeden Trump, "Sanırım Tayland konusunda birkaç telefon görüşmesi yapmam gerekecek ama o konuyu da yoluna koyacağız." ifadesini kullandı.

Ülkesinin bir önceki döneme göre iyi bir duruma geldiğini savunan Trump, diğer ülkelerin liderlerinin de bunu söylediğini aktardı.

Trump, "Avrupa ülkeleri de söylüyor. Avrupa ülkeleri, başkanınızın aynı zamanda Avrupa ülkelerinin de lideri olabileceğini bildiriyor. Bizi dinliyorlar ve daha önce hiç olmadığı kadar saygı duyuyorlar." dedi.

Tayland ve Kamboçya arasında yeniden çatışma

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken, birkaç gün önce çatışmaların yeniden başlaması nedeniyle iki ülke birbirini sorumlu tutmuştu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi sınır bölgesinden tahliye edilirken, devam eden çatışmalarda ölü ve yaralıların sayısı artıyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
