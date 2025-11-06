Haberler

Mamdani'nin sarf ettiği cümle Trump'ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama

Mamdani'nin sarf ettiği cümle Trump'ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama Haber Videosunu İzle
Mamdani'nin sarf ettiği cümle Trump'ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, New York'un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani'nin seçim sonrası yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Mamdani'nin "Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerekecek" sözlerini "oldukça tehlikeli bir açıklama" olarak nitelendiren Trump "Washington'a biraz saygılı olması gerekiyor. Çünkü saygılı olmazsa, başarılı olma şansı olmaz" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani'nin konuşmasını 'oldukça tehlikeli bir açıklama' olarak nitelendirdi.
  • Trump, Mamdani'nin kendisine 'Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerekecek' sözlerini içeren konuşmasının 'çok öfkeli bir konuşma' olduğunu belirtti.
  • Zohran Mamdani, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç yaptı" dedi.

"KESİNLİKLE BANA ÖFKELİYDİ"

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Mamdani'nin seçimi kazanması sonrası konuşmasına değinerek "Çok öfkeli bir konuşma olduğunu düşündüm. Kesinlikle bana öfkeliydi." diye konuştu.

"BİRÇOK ŞEYİ ONAYLAMAK ZORUNDA OLAN BENİM"

"Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç yaptı." ifadelerini kullanan Trump, Mamdani'ye " Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.

"ONU DEĞİL ŞEHRİ BAŞARILI KILMAK İSTİYORUM"

Mamdani'nin konuşmasında kendisine hitaben "Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerekecek." sözlerini "oldukça tehlikeli bir açıklama" olarak nitelendiren Trump, şunları söyledi: "Washington'a biraz saygılı olması gerekiyor. Çünkü saygılı olmazsa, başarılı olma şansı olmaz ve ben onu başarılı kılmak istiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum. Onu başarılı kılmak istemiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum ve neler olacağını göreceğiz. Yeni belediye başkanının başarılı olmasını isterim çünkü New York'u seviyorum. New York'u gerçekten seviyorum."

SON 56 YILIN EN YOĞUN KATILIM GÖSTERİLEN SEÇİMİ

Resmi olmayan sonuçlara göre, 34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu. CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ülkeyi yangın yerine çeviren kazada bilanço ağırlaşıyor
İBB soruşturmasında 4 gazeteci ifade vermek için emniyete götürüldü

Sabah saatlerinde evlerinden alınan 4 gazeteci emniyete götürüldü
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bence savcıları harekete geçirip sahte uydurma suçlamalar yalancı tanıklar ve iftiralarla hapse attırmalı

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlemi gezen:

Birtek iddia yeter mesala 80 bin maas alan nasıl 400 bin kirali villada oturuyor sade vatandaş yandasligi birakip bunu sormak aklına gelmezdi?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Karacan:

hırsızlık yaparsa senin dediklerin olur.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

bizden birşeyler öğren kayyum ata new york a

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Kara:

bu dünyanın her yerinde böyledir belediye başkanı çöpleri temizler parkları bahçeleri yapar erken demeç vererek kendini başkan ilan ederek olmuyor bizde var öyle bir gözlüklü numune kendini ingiltere prensi zanneden

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

bu Trump bizimkinden bseyler öğrenememiş bir iki iftira atıp alamıyor mu içeri ahaha

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Manchester City, Borussia Dortmund'u dağıttı! Haaland tarihe geçti

Bu adamı kim durduracak?
Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

O şehrimizde müftülükten dikkat çeken "10 Kasım" kararı!
Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay

Dev heyecana saatler kala aldığı haberle sinirden küplere bindi
Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.