Haberler

Trump: Güney Kore ile askeri tatbikatları azaltıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, maliyet ve Kim ile iyi ilişkileri gerekçe göstererek Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların önemli ölçüde azaltılması talimatı verdi. Ayrıca Güney Kore'nin İran'a karşı savaşta ABD'ye destek vermeyi reddettiğini açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, hem çok maliyetli olmasını hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan iyi ilişkilerini gerekçe göstererek, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını verdiğini açıkladı.

Abd Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pentagon'a Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatları önemli ölçüde azaltma talimatı verdiğini duyurdu.

Trump, söz konusu kararına gerekçe olarak, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan iyi ilişkilerini" ve söz konusu askeri tatbikatların çok maliyetli olmasını ve bu masrafların çoğunun ABD tarafından karşılanmasını gösterdi.

Abd Başkanı, söz konusu ortak askeri tatbikatların artık iptal edilmek için çok geç olduğundan önemli ölçüde azaltılmasını istediğini ifade etti.

Trump ayrıca, Güney Kore'nin, İran'la savaşında ABD'ye destek olma konusunda "hayır" cevabını verdiğini de açıklamasına ekledi.

Kaynak: AA
Trump'tan Mekke Anlaşması'na tam destek: Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım

Trump'tan Türkiye'nin iki ülkeyle imzaladığı anlaşmaya tam destek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı

Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Ormana götürdükleri gence dehşeti yaşatıp kaçtılar: 1 yaralı, 4 gözaltı

Ormana kaçırdıkları gence dehşeti yaşatıp kayıplara karıştılar
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi

Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı

Flört uygulaması üzerinden tanıştı, hesabı görünce şoku yaşadı
Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı

Bu takımı kim durduracak? 2'de 2 yaptılar
Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın bile istemediği şartı öne sürdü

Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın istemediği şartı öne sürdü
Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düştü