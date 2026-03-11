Haberler

ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'den İran petrol tesislerini hedef almamasını istediği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'den İran'ın petrol tesislerini daha fazla hedef almaması talebinde bulunduğu öne sürüldü. İsrail ordusunun Tahran'daki enerji tesislerine yönelik saldırıları ve ABD-İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları gündemde.

İsrail Kanal-12 televizyonunun adını açıklamadığı bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, şu ifadelere yer verildi:

"Trump yönetimi, 9 Mart Pazartesi günü İsrail'den İran'ın enerji tesislerini ve özellikle de petrol tesislerini daha fazla hedef almaması talebinde bulundu."

Kanal-12 televizyonu 7 Mart Cumartesi günü, İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran'da yakıt depolarını ve petrol tesislerini bombaladığını aktarmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da İsrail savaş uçaklarının, Tahran'daki petrol tanklarına ve rafineri tesislerine ilk kez saldırdığını bildirmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Zein Khalil
