Trump, İran ile müzakereler başarısız olursa Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini göndereceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin başarısız olması durumunda Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisinin çok yakında yola çıkacağını belirtti.

Trump, North Carolina'daki Fort Bragg askeri üssünde katılacağı program için Beyaz Saray'dan çıkışında gazetecilere konuştu.

ABD'nin Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi gönderip göndermeyeceği sorusuna Trump, "Eğer (İran ile) bir anlaşma yapmazsak, ona ihtiyacımız olacak." dedi.

Trump, henüz İran ile bir anlaşmaya varamadıklarını belirterek, "(Uçak gemisi) çok yakında yola çıkacak. Orada yeni konuşlanmış bir tane var. Eğer ihtiyacımız olursa, hazırda bekletiyoruz. Büyük, çok büyük bir güç." ifadelerini kullandı.

İran ile müzakerelerin başarılı olup olmayacağı sorusuna da Trump, "Bence başarılı olacak ve eğer olmazsa, İran için kötü olacak." diye cevap verdi.

Trump, " Suriye'deki mevcut durumdan memnun musunuz?" şeklindeki bir soruyu da, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara için, "Yaptığı işten memnunum. Suriye halkı için harika bir iş yapıyor. Ülkeyi birleştiriyor." diye yanıtladı.

Ukrayna-Rusya müzakerelerinin durumu hakkındaki bir soru üzerine Trump, "Rusya bir anlaşma yapmak istiyor ve (Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir) Zelenskiy'nin harekete geçmesi gerekiyor, aksi takdirde büyük bir fırsatı kaçıracak. Harekete geçmek zorunda." diye konuştu.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun affedilip affedilmeyeceği sorusuna da "Evet, öyle düşünüyorum." cevabını verdi.

-"Şu anda Venezuela ile olan ilişkimiz 10 üzerinden 10"

Venezuela hakkındaki sorular üzerine mevcut yönetim ile "çok iyi ilişkileri" olduğunu söyleyen Trump, "Bildiğiniz gibi, çok yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Büyük petrol şirketlerimiz oraya gidiyor. Petrolü çıkarıp çok paraya satacaklar ve Venezuela bu paranın büyük bir kısmını alacak. Şu anda Venezuela ile olan ilişkimiz, bence 10 üzerinden 10." ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'u tanıdıklarını belirterek, "Onlarla görüşüyoruz ve gerçekten de şu anda harika bir iş çıkardılar. Delcy çok, çok iyi bir iş çıkardı ve ilişki güçlü." dedi.

Venezuela'da şu an petrol çıkarıldığını, diğer ülkelerin petrol için çok para ödediğini tekrarlayan Trump, "Biz de bununla ilgileniyoruz. Rafine ediyoruz ve şu anda rafine etme kapasitesine sahip tek ülke biziz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Venezuela'yı ziyaret edip etmeyeceği sorusuna da, "Venezuela'yı ziyaret edeceğim" dedi ancak tarih konusunda ayrıntı vermedi.