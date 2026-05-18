Trump'tan İran'a "Zaman Daralıyor" Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran için zamanın daraldığını belirterek, hızlı hareket edilmemesi halinde ülkenin elinde hiçbir şey kalmayacağı tehdidinde bulundu. Trump, Netanyahu ile de İran konusunu görüştü.

WASHINGTON, 18 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran için "zamanın daraldığı" uyarısında bulunarak, İranlı liderlerin hızlı hareket etmemesi halinde ülkenin elinde hiçbir şey kalmayacağı tehdidinde bulundu.

Trump pazar günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "İran için zaman daralıyor. Bir an önce hızlı hareket etmeye başlasalar iyi olur. Yoksa kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli" ifadelerini kullandı.

Medyada çıkan haberlere göre, Tahran'a karşı yeni askeri harekat seçeneklerini değerlendiren Trump pazar günü erken saatlerde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran konusunu ele aldı.

ABD merkezli Axios haber sitesinin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Trump'ın salı günü Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek askeri seçenekleri görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
