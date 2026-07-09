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Trump'tan, "gemileri hedef almayı sürdürmesi halinde İran'a saldırıların ağırlaşacağı" uyarısı

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ABD Başkanı Trump, İran'ın ticari gemileri hedef almasına misilleme yaptıklarını belirterek, saldırıların devamı halinde çok daha ağır karşılık verileceği uyarısında bulundu. İran ise ABD saldırılarının cevapsız kalmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın gemileri hedef almaya devam etmesi halinde ABD'nin saldırılarının çok daha ağır" olacağı uyarısında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ait olduğu belirtilen bir görseli alıntıladı.

Başkan Trump, "Bu, İran'ın dün gemileri bombalamasına misilleme niteliğindedir. Eğer tekrar yaşanırsa çok daha ağır olur." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a ek saldırılar başlattıklarını duyurmuştu. Ayrı bir açıklamada da saldırılarda İran'a ait yaklaşık 90 askeri hedef vurulduğu belirtilmişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD'nin saldırılarının cevapsız kalmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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