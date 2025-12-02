Haberler

Trump'tan Honduras Seçimleri için Uyarı: Oy Sayımı Durdurulursa Ciddi Sonuçlar Olur

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Honduras'taki devlet başkanlığı seçimlerinde oy sayımının durdurulması iddialarına tepki gösterdi ve bu durumun demokrasiye zarar verebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika ülkesi Honduras'ta devlet başkanı seçiminde oy sayımının durdurulduğu iddialarına tepki gösterdi.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Social Truth hesabında yaptığı açıklamada, Honduras'ta yetkililerin seçim sonuçlarıyla "oynamaya çalışması" halinde ciddi sonuçları olacağını kaydetti.

Honduras'ta oy sayımının yalnızca yüzde 47'sinin tamamlandığını hatırlatan Trump, "Sayım durduruldu. Komisyonun oyları saymayı bitirmesi çok önemlidir. Yüz binlerce Honduraslının oyu sayılmalı. Demokrasi galip gelmeli!" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, "Görünüşe göre Honduras, başkanlık seçiminin sonuçlarını değiştirmeye çalışıyor. Eğer yaparlarsa, bedeli çok ağır olur." uyarısında bulundu.

Trump'ın eleştirisi, Honduras Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Ana Paola Hall'un, seçimde önde gelen iki aday muhafazakar Nasry Asfura ve eski televizyon sunucusu Salvador Nasralla arasında "teknik beraberlik" olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Honduras'ta CNE verilerine göre, seçimde oyların yalnızca yüzde 47'sinin sayımı tamamlanırken Asfura'nın yarışı Nasralla'dan sadece 515 oy farkla önde götürüyor.

Ayrıca Trump, geçen hafta Ulusal Parti'nin adayı Asfura'ya destek vermiş ve eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i affedeceğini açıklamıştı.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere dün sandık başına gitmişti.

Nüfusu 11 milyonu aşan Honduras'ta 6 milyondan fazla seçmen, devlet başkanının yanı sıra devlet başkan yardımcıları, yerel parlamentoya 128 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 298 belediye başkanını da seçecek.

Seçimde en çok oyu alan aday, 27 Ocak 2026'da mevcut Devlet Başkanı Xiomara Castro'dan görevi devralacak.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
